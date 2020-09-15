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***ETILR* *LKMNH* *EREGL* *SODSN* *VAKKO* *SEYKM* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

15.09.2020 16:32
GÜNCEL HABERLER



***ETILR******LKMNH******EREGL******SODSN******VAKKO******SEYKM******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, EREGL, ETILR, LKMNH, SEYKM, SODSN, VAKKO

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E DURAN AFSAROGLU 200.000,000
EREGL 2 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E TURAN ANIK 852,255
ETILR 3 ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. E HAKKAN ÖZER 1,619
LKMNH 4 LOKMAN HEKIM ENGÜRÜSAG SAGLIK TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHÜT A.S. E MÜZEYYEN GÜVENDI 30.000,000
LKMNH 5 LOKMAN HEKIM ENGÜRÜSAG SAGLIK TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHÜT A.S. E SAMI KÖSTEKCI 8.499,000
SEYKM 6 SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. E HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1.500.000,000
SODSN 7 SODAS SODYUM SANAYI A.S. E ERCAN ÜLKÜ 3.005,000
VAKKO 8 VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S. E YEDILER GRUP GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 957.480,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875116


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EUKYO 2,31 8.211.480 % 10,00  
RYSAS 7,15 147.218.117 % 10,00  
CRFSA 12,32 4.013.647 % 10,00  
TKURU 443,50 848.416 % 10,00  
YBTAS 11.146,90 613.084 % 10,00  
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Dolar 7,4894 7,4937 % 0,13  
Euro 8,8814 8,8892 % 0,02  
Sterlin 9,6207 9,6690 % 0,39  
Frank 8,2265 8,2761 % 0,27  
Riyal 1,9906 2,0006 % 0,08  
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16:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.955 -2,16  
Altın Gr. 473 473 2,15  
Cumhuriyet 3.132 3.179 6,00  
Tam 3.119 3.196 8,08  
Yarım 1.507 1.546 3,91  
Çeyrek 756 773 1,95  
Gümüş.Ons 27,09 27,12 0,00  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 0,05  
B. Petrol 40,02 40,02 0,41  
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