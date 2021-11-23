Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ETILR* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

23.11.2021 17:12
***ETILR* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim


***ETILR******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ETILR

İşlem Türü Gönüllü Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Mehmet Hilmi Soylu, İzzettin Kaplan
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 11164
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 11.11.2021
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 24.11.2021
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 Hamiline Değil - 5,33

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay 0 0
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 19.11.2021 0 0 58.600 312.338 1
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 22.11.2021 0 0 0 0 0
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 23.11.2021 0 0 0 0 0

Ek Açıklamalar
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının gönüllü pay alım teklifi yoluyla Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından devralınmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-12698 sayılı yazısı ile Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylandı. Gönüllü pay alım teklifi 10 iş günü boyunca sürecek, 11 Kasım 2021'de başlayıp, 24 Kasım 2021 günü sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar için 5,33 TL'dir.
Bu çerçevede Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile gönüllü pay alım teklifi yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979295


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:201.788
Değişim :  1,87% |  32,75
Açılış :  1.757  
Önceki Kapanış :  1.755  
En Yüksek
1.792 En Düşük
1.746
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 12.111,00 314.886 % 10,00  
DURDO 19,16 59.791.806 % 9,99  
PENTA 226,90 14.664.883 % 9,99  
IHAAS 5,51 65.755.775 % 9,98  
TETMT 253,40 3.131.010 % 9,98  
daha fazla
17:20 Alış Satış %  
Dolar 12,3857 12,4084 % 8,79  
Euro 13,9412 13,9673 % 8,93  
Sterlin 16,5783 16,6615 % 8,85  
Frank 13,2725 13,3525 % 8,99  
Riyal 3,3057 3,3223 % 9,05  
daha fazla
17:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 -14,60  
Altın Gr. 718 718 55,98  
Cumhuriyet 4.769 4.845 426,00  
Tam 4.738 4.874 427,33  
Yarım 2.290 2.358 206,71  
Çeyrek 1.149 1.179 103,35  
Gümüş.Ons 23,51 23,54 -0,63  
Gümüş Gr. 9,44 9,44 0,58  
B. Petrol 80,94 80,94 1,24  
Seans Raporu 17:20
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru