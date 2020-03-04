***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2020 11:58
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824136
BIST
14:50112.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.283,22
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.717
En Düşük
110.678
14:506,0827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0209
|Açılış
|: 6,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
14:506,7813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0446
|Açılış
|: 6,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
14:50320,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,09
|Açılış
|: 320,79
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|3,24
|21.779.718
|% 16,55
|
|OZBAL
|2,07
|12.209.507
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.291.930
|% 14,84
|
|CRFSA
|7,55
|64.797.958
|% 9,90
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|SAMAT
|2,25
|5.887.279
|% -5,06
|
|UFUK
|4,05
|53.545
|% -4,71
|
|ASELS
|31,16
|1.046.944.337
|% 2,23
|
|THYAO
|11,98
|708.731.915
|% -1,96
|
|KARSN
|1,95
|475.951.570
|% 2,63
|
|GARAN
|10,47
|390.982.666
|% 2,75
|
|HALKB
|6,49
|297.487.185
|% 0,00
|
|KARSN
|1,95
|475.951.570
|% 2,63
|
|ODAS
|2,17
|237.587.949
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,60
|253.971.818
|% 1,56
|
|ADESE
|1,53
|148.800.110
|% -1,92
|
|EKGYO
|1,50
|139.131.769
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7549
|7,7937
|% -0,48
|
|Frank
|6,3338
|6,3720
|% -0,42
|
|Riyal
|1,6160
|1,6241
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|7,24
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,83
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,91
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,45
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,25
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,30
|52,30
|0,44
|