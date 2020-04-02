***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:31
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834088
BIST
10:2089.827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 741,57
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.748
10:206,6968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0056
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:207,3540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:20343,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 343,03
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|SANFM
|5,42
|1.415.877
|% 9,72
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|RTALB
|4,62
|1.725.247
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|TMPOL
|4,40
|927.178
|% -5,98
|
|MTRYO
|2,95
|2.308.647
|% -5,75
|
|PETKM
|3,64
|326.957.724
|% 9,31
|
|TUPRS
|80,30
|69.273.536
|% 3,28
|
|PGSUS
|34,88
|66.311.363
|% -2,73
|
|GARAN
|7,93
|66.306.189
|% 1,15
|
|THYAO
|9,05
|57.477.587
|% 0,67
|
|PETKM
|3,64
|326.957.724
|% 9,31
|
|IHLGM
|1,07
|27.928.960
|% 0,00
|
|ODAS
|1,41
|30.939.686
|% 0,71
|
|GSRAY
|2,59
|53.934.673
|% 6,15
|
|KRDMD
|2,01
|39.580.497
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2535
|8,2949
|% -0,15
|
|Frank
|6,8743
|6,9157
|% -0,59
|
|Riyal
|1,7670
|1,7758
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|6,08
|
|Altın Gr.
|341
|342
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,25
|14,29
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|
|B. Petrol
|27,35
|27,35
|2,61
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