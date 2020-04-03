***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 10:01
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834484
BIST
11:2889.304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -206,54
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
11:286,6960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0815
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7114
En Düşük
6,6075
11:287,2377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0278
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2672
En Düşük
7,1664
11:28347,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,38
|Açılış
|: 347,80
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.238.642
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|260.179
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.600.940
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.250.635
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|ADEL
|11,21
|3.205.610
|% -7,05
|
|PETKM
|3,41
|234.960.236
|% -1,45
|
|TUPRS
|85,35
|232.382.745
|% 3,27
|
|ASELS
|23,32
|216.554.731
|% 0,78
|
|GARAN
|7,53
|164.135.149
|% -0,92
|
|ARCLK
|13,97
|150.065.951
|% 4,64
|
|PETKM
|3,41
|234.960.236
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,07
|100.705.696
|% -5,91
|
|IHLGM
|0,99
|43.742.873
|% -1,00
|
|KARSN
|1,31
|57.924.993
|% 0,77
|
|YKBNK
|1,82
|72.963.754
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2506
|8,2920
|% 0,92
|
|Frank
|6,8427
|6,8839
|% 1,14
|
|Riyal
|1,7780
|1,7869
|% 1,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-4,77
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,38
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|31,14
|31,14
|1,20
|