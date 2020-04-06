***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2020 10:00
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834875
BIST
14:1791.231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.678,33
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.314
En Düşük
90.631
14:176,7763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0421
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:177,3200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0331
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:17356,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 6,33
|Açılış
|: 356,90
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,60
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.433.956
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.723.545
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.729.985
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.400
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.163.478
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,95
|15.763.611
|% -6,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|VANGD
|1,19
|224.763
|% -4,03
|
|GARAN
|7,66
|352.202.892
|% 1,59
|
|SASA
|9,09
|316.059.416
|% 7,96
|
|THYAO
|9,11
|255.042.178
|% 2,02
|
|PETKM
|3,49
|241.950.058
|% 2,35
|
|ASELS
|23,64
|202.320.839
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,06
|104.881.247
|% 6,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.433.956
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|166.669.833
|% 2,20
|
|PETKM
|3,49
|241.950.058
|% 2,35
|
|IHLAS
|0,54
|30.023.510
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3317
|8,3735
|% 1,14
|
|Frank
|6,9139
|6,9555
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7995
|1,8085
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.644
|24,97
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,62
|14,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
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|B. Petrol
|32,97
|32,97
|-1,14
|
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