***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2020 10:51
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836817
BIST
13:3794.339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.113,76
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
13:376,7405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0309
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7358
13:377,3385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0316
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,3315
13:37360,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,31
|Açılış
|: 360,44
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|52.453.826
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|11.543.997
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.339.448
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.564.334
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.184.519
|% 9,97
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
|
|AYCES
|17,00
|704.825
|% -5,56
|
|TIRE
|7,20
|16.058.947
|% -5,01
|
|IHEVA
|2,56
|51.555.745
|% -3,76
|
|INFO
|5,51
|10.703.003
|% -3,33
|
|GARAN
|8,01
|471.080.595
|% 1,78
|
|GSRAY
|2,58
|392.144.367
|% 2,38
|
|ECILC
|4,57
|389.536.158
|% 6,53
|
|ASELS
|25,14
|377.780.737
|% 0,56
|
|THYAO
|9,71
|356.411.521
|% 1,15
|
|GSRAY
|2,58
|392.144.367
|% 2,38
|
|YKBNK
|1,93
|214.465.310
|% 2,12
|
|ECILC
|4,57
|389.536.158
|% 6,53
|
|TSPOR
|3,92
|250.630.853
|% 5,95
|
|IHLAS
|0,58
|36.442.199
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3598
|8,4017
|% 0,03
|
|Frank
|6,9232
|6,9649
|% -0,15
|
|Riyal
|1,7880
|1,7969
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|16,84
|
|Altın Gr.
|361
|361
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,17
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,04
|
|B. Petrol
|34,29
|34,29
|1,45
|