***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2020 10:07
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840606
BIST
11:57101.198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -69,05
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
11:576,9980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9982
En Düşük
6,9799
11:577,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5974
En Düşük
7,5499
11:57383,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,14
|Açılış
|: 383,14
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|SONME
|5,94
|2.447.779
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|44.899.920
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|457.573
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.522.275
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|KNFRT
|11,22
|13.936.504
|% -6,81
|
|ALCTL
|20,66
|39.229.925
|% -6,77
|
|DITAS
|15,72
|1.021.864
|% -5,64
|
|KERVT
|4,17
|33.051.348
|% -5,44
|
|GARAN
|8,41
|436.513.791
|% 0,60
|
|ECILC
|5,17
|428.452.487
|% 1,17
|
|THYAO
|10,78
|344.779.458
|% -0,37
|
|ASELS
|27,34
|276.877.622
|% -0,51
|
|MPARK
|16,21
|216.315.086
|% 9,38
|
|ECILC
|5,17
|428.452.487
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,13
|138.737.517
|% 0,47
|
|GARAN
|8,41
|436.513.791
|% 0,60
|
|AVOD
|2,35
|105.807.856
|% 3,07
|
|BSOKE
|1,19
|46.383.764
|% 7,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6980
|8,7416
|% 0,46
|
|Frank
|7,1376
|7,1806
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-9,99
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-16,40
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-16,80
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-8,20
|
|Çeyrek
|615
|628
|-4,10
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|22,18
|22,18
|-0,89
|