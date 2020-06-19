***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 17:25
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852066
BIST
17:56113.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 954,83
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
17:566,8514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
17:567,6775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0112
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
17:56382,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,11
|Açılış
|: 382,97
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
383,37
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|3,76
|9.386.009
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.209.988
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.172.815.070
|% 9,89
|
|PRKAB
|4,49
|118.311.302
|% 9,78
|
|VAKBN
|5,26
|1.798.746.274
|% 9,13
|
|SANEL
|5,22
|42.558.049
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.369.927
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.115.099
|% -9,98
|
|NIBAS
|9,58
|22.414.771
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|ASELS
|32,52
|2.875.125.067
|% -0,25
|
|TCELL
|16,87
|2.009.324.638
|% 3,94
|
|GARAN
|8,32
|1.981.665.534
|% 2,34
|
|VAKBN
|5,26
|1.798.746.274
|% 9,13
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|VAKBN
|5,26
|1.798.746.274
|% 9,13
|
|GARAN
|8,32
|1.981.665.534
|% 2,34
|
|EKGYO
|1,86
|448.455.424
|% -2,11
|
|PETKM
|4,12
|922.121.933
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4397
|8,4820
|% -0,62
|
|Frank
|7,1644
|7,2076
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8209
|1,8300
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|15,98
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,25
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.505
|18,90
|
|Tam
|2.557
|2.569
|17,40
|
|Yarım
|1.246
|1.256
|9,40
|
|Çeyrek
|625
|629
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,72
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,07
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|1,08
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