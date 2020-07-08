***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 12:48
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856698
BIST
14:08119.755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 415,67
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
14:086,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
14:087,7496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
14:08398,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,03
|Açılış
|: 398,00
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,33
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.073.676
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.117.515
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.064.456
|% 9,99
|
|BURCE
|11,15
|12.202.172
|% 9,96
|
|LKMNH
|8,73
|42.115.645
|% 9,95
|
|SNPAM
|9,63
|8.383.663
|% -9,92
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,96
|76.873.027
|% -5,95
|
|SONME
|8,74
|17.219.916
|% -5,51
|
|OZGYO
|2,57
|58.872.291
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,30
|1.840.707.091
|% 2,68
|
|SISE
|6,50
|1.194.270.239
|% 0,15
|
|GARAN
|8,22
|857.600.995
|% -1,20
|
|PETKM
|4,39
|848.758.428
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,37
|744.636.493
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,30
|1.840.707.091
|% 2,68
|
|IHLGM
|1,92
|378.528.520
|% 2,13
|
|PETKM
|4,39
|848.758.428
|% -0,68
|
|SISE
|6,50
|1.194.270.239
|% 0,15
|
|TRKCM
|4,37
|744.636.493
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5766
|8,6196
|% -0,02
|
|Frank
|7,2623
|7,3060
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|6,89
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.639
|2.679
|24,00
|
|Tam
|2.653
|2.665
|13,40
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|6,60
|
|Çeyrek
|644
|653
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,01
|
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