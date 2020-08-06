***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:03
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865694
BIST
12:361.056
En Yüksek
|Değişim
|: -3,29%
|| -35,94
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.053
12:367,2647
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 0,2201
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2647
En Düşük
7,0287
12:368,6489
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 0,2722
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6489
En Düşük
8,3315
12:36477,88
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 16,09
|Açılış
|: 477,88
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
478,32
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|ROYAL
|2,80
|953.744
|% 9,80
|
|RTALB
|46,86
|68.215.810
|% 9,23
|
|EMNIS
|3,50
|9.772
|% 8,02
|
|KARTN
|549,00
|6.818.282
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|908.917
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|3.207.402
|% -10,00
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,98
|768.923.744
|% -5,26
|
|SISE
|5,88
|621.905.311
|% -5,77
|
|TRKCM
|3,78
|558.304.703
|% -4,55
|
|GARAN
|6,65
|508.780.718
|% -1,92
|
|GUSGR
|5,39
|449.641.928
|% -5,11
|
|EKGYO
|1,98
|768.923.744
|% -5,26
|
|ODAS
|2,27
|340.860.761
|% -2,99
|
|TRKCM
|3,78
|558.304.703
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,07
|227.899.997
|% -1,90
|
|SISE
|5,88
|621.905.311
|% -5,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5144
|9,5621
|% 3,27
|
|Frank
|7,9489
|7,9967
|% 2,89
|
|Riyal
|1,9262
|1,9359
|% 2,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.050
|11,89
|
|Altın Gr.
|477
|477
|14,87
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|120,00
|
|Tam
|3.237
|3.318
|134,40
|
|Yarım
|1.571
|1.615
|60,90
|
|Çeyrek
|788
|813
|34,20
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,80
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,35
|
|B. Petrol
|45,16
|45,16
|-0,03
|