***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 10:04
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867120
BIST
11:591.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:597,3269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:598,6296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0970
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:59479,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,04
|Açılış
|: 479,19
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|192.577
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.379.102
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|391.782
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,52
|1.197.230.951
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,92
|656.278.369
|% -2,04
|
|GARAN
|6,59
|320.745.962
|% 0,15
|
|SISE
|5,98
|268.958.997
|% -0,83
|
|SASA
|12,93
|264.502.778
|% 3,69
|
|EKGYO
|1,92
|656.278.369
|% -2,04
|
|ASELS
|17,52
|1.197.230.951
|% 4,35
|
|KARSN
|2,72
|183.927.900
|% 0,37
|
|KRDMD
|2,63
|177.084.342
|% -1,13
|
|ODAS
|2,21
|119.390.157
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5574
|9,6054
|% 0,75
|
|Frank
|7,9825
|8,0306
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9509
|1,9606
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|0,20
|
|Altın Gr.
|479
|479
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.203
|3.286
|-14,21
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-6,87
|
|Çeyrek
|777
|795
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,03
|
|B. Petrol
|44,92
|44,92
|0,52
|