***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2020 12:49
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873091
BIST
12:591.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.079
12:597,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0554
|Açılış
|: 7,4540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4386
En Düşük
7,3591
12:598,7964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0425
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8068
En Düşük
8,7171
12:59461,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,36
|Açılış
|: 461,57
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler12:59
|DGATE
|10,78
|21.675.507
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.061.001
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.257.180
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|10.673.888
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|227.973.826
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.240.243
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|2.866.753
|% -9,97
|
|ISKUR
|299.999,90
|300.000
|% -9,91
|
|AYCES
|47,00
|48.114
|% -9,62
|
|RODRG
|2,83
|473.523
|% -8,41
|
|ASELS
|17,01
|698.176.634
|% 2,47
|
|GSRAY
|3,75
|475.660.037
|% 7,76
|
|TSPOR
|5,90
|422.698.736
|% 6,69
|
|GARAN
|6,81
|389.502.647
|% -0,58
|
|BJKAS
|3,64
|386.751.395
|% 6,74
|
|GSRAY
|3,75
|475.660.037
|% 7,76
|
|EKGYO
|1,74
|203.546.973
|% -1,69
|
|BJKAS
|3,64
|386.751.395
|% 6,74
|
|KRDMD
|2,91
|219.616.993
|% -1,02
|
|IHLAS
|0,85
|64.018.635
|% -3,41
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4328
|7,4381
|% 0,75
|
|Euro
|8,7907
|8,7964
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,8455
|9,8949
|% 0,19
|
|Frank
|8,1282
|8,1772
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9764
|1,9863
|% 0,72
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-11,35
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|7,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|3,40
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|1,65
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,82
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,04
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,76
|43,76
|-0,67
|