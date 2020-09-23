***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2020 10:00
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876254
BIST
15:171.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,75
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:177,6954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0331
|Açılış
|: 7,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6954
En Düşük
7,6530
15:179,0005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0219
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:17465,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,29
|Açılış
|: 465,10
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:15
|ADESE
|2,31
|364.675.678
|% 10,00
|
|INFO
|11,44
|38.415.018
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.795.694
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SONME
|18,60
|51.283.542
|% -9,97
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|SISE
|6,84
|1.638.746.101
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,35
|785.548.745
|% 2,13
|
|PETKM
|4,14
|622.294.721
|% -2,13
|
|ADESE
|2,31
|364.675.678
|% 10,00
|
|GARAN
|6,56
|313.890.655
|% 1,39
|
|SISE
|6,84
|1.638.746.101
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,35
|785.548.745
|% 2,13
|
|ADESE
|2,31
|364.675.678
|% 10,00
|
|PETKM
|4,14
|622.294.721
|% -2,13
|
|IHLAS
|1,08
|145.199.820
|% 1,89
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6926
|7,6953
|% 0,43
|
|Euro
|8,9982
|9,0013
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7576
|9,8066
|% 0,23
|
|Frank
|8,3137
|8,3638
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0445
|2,0548
|% 0,34
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|-17,63
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.081
|3.158
|-33,87
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-16,39
|
|Çeyrek
|747
|764
|-8,20
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|5,77
|5,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|0,08
|