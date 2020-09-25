***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 11:46
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876662
BIST
11:491.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 13,47
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:497,5704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0550
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:498,8259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0773
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:49456,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,95
|Açılış
|: 456,00
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:49
|MERKO
|9,02
|32.458.320
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|16.175.147
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|DAGI
|9,20
|385.701
|% -8,37
|
|GARAN
|7,31
|1.324.686.385
|% 4,28
|
|ASELS
|17,23
|520.559.601
|% 1,53
|
|AKBNK
|5,19
|351.112.455
|% 2,98
|
|ODAS
|2,67
|298.810.146
|% 1,91
|
|VAKBN
|4,23
|248.214.521
|% 2,17
|
|GARAN
|7,31
|1.324.686.385
|% 4,28
|
|ODAS
|2,67
|298.810.146
|% 1,91
|
|HURGZ
|2,12
|200.250.324
|% -3,64
|
|IHLGM
|1,48
|137.217.459
|% -4,52
|
|YKBNK
|2,16
|172.760.823
|% 2,37
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5641
|7,5704
|% -0,72
|
|Euro
|8,8153
|8,8259
|% -0,87
|
|Sterlin
|9,6408
|9,6891
|% -0,49
|
|Frank
|8,1383
|8,1873
|% -0,68
|
|Riyal
|2,0129
|2,0230
|% -0,69
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
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