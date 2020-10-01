***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 11:15
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877716
BIST
12:371.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
12:377,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7423
En Düşük
7,6335
12:379,0953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0391
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,0953
En Düşük
8,9695
12:37471,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,20
|Açılış
|: 471,22
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,93
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MERKO
|13,20
|113.505.641
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|1.973.475
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|102.444.178
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|124.611.297
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.591.864
|% -9,99
|
|SISE
|7,23
|1.323.044.380
|% -1,23
|
|ASELS
|19,53
|779.316.344
|% 1,09
|
|GARAN
|7,12
|664.311.300
|% 0,28
|
|TURSG
|5,90
|430.156.645
|% 3,87
|
|AVOD
|7,21
|429.043.455
|% 5,41
|
|SISE
|7,23
|1.323.044.380
|% -1,23
|
|GARAN
|7,12
|664.311.300
|% 0,28
|
|KRDMD
|3,37
|285.606.253
|% -0,59
|
|PENGD
|4,80
|379.624.416
|% 0,84
|
|TURSG
|5,90
|430.156.645
|% 3,87
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7367
|7,7460
|% 0,32
|
|Euro
|9,0841
|9,0944
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,8935
|9,9432
|% -0,33
|
|Frank
|8,3871
|8,4376
|% 0,68
|
|Riyal
|2,0553
|2,0656
|% 0,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|10,06
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|-0,76
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-0,36
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,86
|5,87
|0,11
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,24
|