***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:28
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881431
BIST
11:451.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,81
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
11:457,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0294
|Açılış
|: 7,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9502
En Düşük
7,9010
11:459,3348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0289
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
11:45485,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,46
|Açılış
|: 485,03
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,44
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:45
|ESEN
|12,43
|704.483
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|2.233.137
|% 9,99
|
|DAGHL
|14,64
|2.383.919
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|933.444
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.379.010
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.601.999
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,77
|476.706.523
|% -1,42
|
|SISE
|6,79
|353.930.017
|% 0,74
|
|GARAN
|7,12
|334.044.582
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,92
|324.081.720
|% 0,52
|
|KRDMD
|3,63
|297.916.895
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|324.081.720
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,77
|476.706.523
|% -1,42
|
|TSKB
|1,18
|188.366.229
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,63
|297.916.895
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,14
|152.733.391
|% -1,38
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9450
|7,9485
|% 0,37
|
|Euro
|9,3298
|9,3348
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,2233
|10,2746
|% 0,10
|
|Frank
|8,6552
|8,7073
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 0,31
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|8,26
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.275
|19,82
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|9,59
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,79
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,03
|
Seans Raporu
11:45
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-
12:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 2 artarak (% 0.58 ) 1, 075
-
12:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, BRKO, DOBUR, DARDL, DAGHL, OZRDN, SODSN, KLNMA, MERIT, POLTK
-
12:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERKO, TKURU, PENGD, EMNIS, VANGD, DYOBY, YAPRK
-
12:01
DAGI, SODSN, OSTIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:01
IDGYO, KSTUR, PENGD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında