***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2020 10:00
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887685
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
0
En Düşük
0
18:058,3082
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 0,2557
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
18:059,8338
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 0,3185
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
18:05505,63
En Yüksek
|Değişim
|: 4,68%
|| 22,62
|Açılış
|: 505,63
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|7,53
|81.202.521
|% 0,00
|
|ODAS
|3,57
|991.909.316
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,19
|221.324.045
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,21
|193.527.707
|% 0,00
|
|SANFM
|13,54
|6.078.756
|% 0,00
|
|RYSAS
|7,53
|81.202.521
|% 0,00
|
|ODAS
|3,57
|991.909.316
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,19
|221.324.045
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,21
|193.527.707
|% 0,00
|
|SANFM
|13,54
|6.078.756
|% 0,00
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 0,00
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 0,00
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 0,00
|
|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 0,00
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 0,00
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,48
|988.065.470
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3014
|8,3089
|% 3,18
|
|Euro
|9,8182
|9,8338
|% 3,35
|
|Sterlin
|10,9071
|10,9618
|% 3,25
|
|Frank
|9,0502
|9,1047
|% 3,12
|
|Riyal
|2,2064
|2,2175
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|22,20
|
|Altın Gr.
|506
|506
|23,00
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,23
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,45
|