***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 12:58
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889723
BIST
16:231.311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:237,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0878
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:239,4724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1344
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:23462,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,84
|Açılış
|: 462,79
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:23
|ALCAR
|233,20
|260.878.714
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|304.451.763
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|99.187.463
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,97
|22.380.038
|% 9,98
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|MARTI
|2,31
|108.562.456
|% -8,70
|
|GARAN
|9,03
|4.072.983.622
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,07
|2.789.480.052
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,96
|1.893.606.939
|% 0,68
|
|GUBRF
|46,28
|1.636.141.776
|% -7,90
|
|THYAO
|11,86
|1.352.314.344
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,07
|2.789.480.052
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,96
|1.893.606.939
|% 0,68
|
|GARAN
|9,03
|4.072.983.622
|% -0,44
|
|TSKB
|2,54
|900.240.024
|% 6,72
|
|SKBNK
|1,50
|491.450.169
|% 1,35
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9692
|7,9751
|% 1,11
|
|Euro
|9,4630
|9,4724
|% 1,44
|
|Sterlin
|10,5966
|10,6497
|% 1,18
|
|Frank
|8,7005
|8,7529
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1189
|2,1295
|% 1,05
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-31,51
|
|Altın Gr.
|462
|463
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.133
|-75,00
|
|Tam
|3.068
|3.145
|-89,91
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-43,50
|
|Çeyrek
|744
|761
|-21,75
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,88
|-0,10
|
|B. Petrol
|46,57
|46,57
|0,53
|