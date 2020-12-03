***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 10:00
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891106
BIST
10:181.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,77
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.319
10:187,9189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0573
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,9189
En Düşük
7,8413
10:189,6076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0906
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,6078
En Düşük
9,4986
10:18467,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,96
|Açılış
|: 467,06
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
467,06
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler10:16
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,78
|19.885
|% 9,86
|
|TSPOR
|5,05
|96.378.722
|% 9,54
|
|SAFKR
|20,20
|15.014.807
|% 9,54
|
|SARKY
|8,40
|18.461.585
|% 8,39
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|RODRG
|13,86
|1.419.151
|% -9,00
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|CELHA
|19,37
|1.467.977
|% -7,50
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|GARAN
|9,18
|249.220.910
|% -0,43
|
|CEMAS
|2,63
|198.205.429
|% 6,05
|
|SELEC
|16,43
|159.951.721
|% 8,38
|
|KRDMD
|5,05
|159.184.787
|% 0,00
|
|THYAO
|12,22
|154.863.070
|% -0,24
|
|CEMAS
|2,63
|198.205.429
|% 6,05
|
|TSKB
|2,17
|92.648.618
|% -3,13
|
|EKGYO
|2,18
|84.746.418
|% 0,46
|
|GSRAY
|4,11
|144.443.907
|% -0,24
|
|KRDMD
|5,05
|159.184.787
|% 0,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9064
|7,9092
|% 0,61
|
|Euro
|9,5927
|9,6048
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,5380
|10,5909
|% 0,59
|
|Frank
|8,7913
|8,8442
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0963
|2,1068
|% 0,32
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|7,98
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,01
|
|B. Petrol
|48,25
|48,25
|0,00
|