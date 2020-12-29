***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2020 12:38
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895388
BIST
14:301.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.436
14:307,3747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0635
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3634
14:309,0302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0644
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0206
14:30445,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,06
|Açılış
|: 445,78
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ARZUM
|24,86
|22.583.968
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|6.847.308
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|60.998.874
|% 9,99
|
|CLEBI
|159,60
|120.350.621
|% 9,99
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|MMCAS
|4,70
|263.031
|% -8,91
|
|GUBRF
|72,85
|1.647.764.949
|% 3,48
|
|THYAO
|12,93
|1.198.045.011
|% 2,46
|
|KARTN
|100,90
|733.132.956
|% -2,42
|
|SASA
|20,76
|702.598.796
|% 6,57
|
|GARAN
|9,90
|667.271.240
|% 0,20
|
|KARSN
|3,26
|654.538.098
|% 3,82
|
|GSDHO
|2,48
|425.505.527
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,54
|220.241.048
|% -1,91
|
|ODAS
|3,88
|495.575.353
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,14
|266.567.770
|% -0,93
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3690
|7,3747
|% -0,85
|
|Euro
|9,0207
|9,0302
|% -0,71
|
|Sterlin
|9,9431
|9,9929
|% -0,23
|
|Frank
|8,2876
|8,3376
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9618
|1,9717
|% -0,71
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|5,24
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-32,00
|
|Tam
|2.938
|3.012
|-37,06
|
|Yarım
|1.420
|1.457
|-17,93
|
|Çeyrek
|712
|729
|-8,96
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,25
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,65
|