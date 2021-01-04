***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2021 10:18
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896557
BIST
12:231.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,23
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.497
En Düşük
1.479
12:237,3526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0773
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
12:239,0492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0255
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
12:23457,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,41
|Açılış
|: 457,39
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:23
|NIBAS
|57,20
|17.799.673
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|PSDTC
|21,68
|9.862.223
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.862.223
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.862.223
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|90.883.721
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|ARZUM
|23,12
|205.900.339
|% -6,09
|
|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|VKING
|8,47
|6.835.995
|% -5,89
|
|GUBRF
|82,30
|815.800.889
|% -4,36
|
|KOZAL
|105,00
|706.699.781
|% 8,58
|
|GARAN
|10,44
|567.810.935
|% 0,68
|
|SISE
|7,38
|533.667.366
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,22
|510.103.107
|% 3,74
|
|EKGYO
|2,22
|510.103.107
|% 3,74
|
|SKBNK
|1,59
|243.296.231
|% 5,30
|
|YKBNK
|3,14
|483.402.158
|% 1,95
|
|TSKB
|1,83
|248.620.971
|% 2,81
|
|KARSN
|3,47
|385.102.974
|% 6,77
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3492
|7,3526
|% -1,04
|
|Euro
|9,0399
|9,0492
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,0638
|10,1143
|% -0,62
|
|Frank
|8,3481
|8,3984
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9598
|1,9696
|% -0,75
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|35,80
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,42
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.086
|37,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|35,65
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|17,24
|
|Çeyrek
|733
|750
|8,62
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,17
|
|B. Petrol
|53,13
|53,13
|1,33
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Seans Raporu
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