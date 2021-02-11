***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2021 10:20
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909029
BIST
10:151.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,48
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.551
En Düşük
1.548
10:157,0503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0075
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0666
En Düşük
7,0384
10:158,5696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5845
En Düşük
8,5499
10:15417,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 417,86
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,80
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:13
|YESIL
|220,20
|12.604.068
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|1.542.467
|% 9,98
|
|MERIT
|217,00
|308.791
|% 9,60
|
|AYCES
|93,15
|339.718
|% 9,59
|
|TKURU
|439,00
|1.316.561
|% 9,34
|
|EKIZ
|12,51
|1.016.387
|% -10,00
|
|TACTR
|30,72
|1.491.763
|% -9,96
|
|TGSAS
|33,54
|5.153.189
|% -6,42
|
|DZGYO
|5,74
|3.478.156
|% -6,21
|
|DARDL
|30,10
|168.289
|% -5,76
|
|KOZAL
|135,50
|133.632.769
|% -0,95
|
|PETKM
|5,18
|120.685.290
|% 1,17
|
|ESEN
|40,20
|108.062.057
|% 5,13
|
|EKGYO
|2,60
|97.050.235
|% -1,14
|
|ERBOS
|71,90
|94.573.676
|% 8,04
|
|EKGYO
|2,60
|97.050.235
|% -1,14
|
|PETKM
|5,18
|120.685.290
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,54
|62.519.808
|% 0,85
|
|GSDHO
|2,72
|34.206.528
|% -0,73
|
|ODAS
|4,19
|50.293.468
|% -0,48
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0434
|7,0480
|% -0,14
|
|Euro
|8,5545
|8,5700
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7403
|9,7892
|% 0,12
|
|Frank
|7,8946
|7,9422
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8749
|1,8843
|% -0,03
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,61
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|61,23
|61,23
|-0,24
|