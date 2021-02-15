***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2021 17:30
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909681
BIST
17:321.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,53
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.561
En Düşük
1.547
17:326,9553
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0804
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:328,4363
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0897
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4300
17:32406,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -5,32
|Açılış
|: 406,75
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler17:32
|VAKFN
|12,32
|12.589.877
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.185.396
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|KRGYO
|6,88
|199.342.531
|% -9,47
|
|KOZAL
|152,50
|3.897.178.756
|% 5,76
|
|SASA
|37,86
|1.702.505.345
|% 9,99
|
|THYAO
|12,32
|1.175.365.404
|% 2,67
|
|GUBRF
|72,35
|940.315.544
|% 4,63
|
|PETKM
|5,11
|873.900.596
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,54
|453.004.185
|% 0,79
|
|PETKM
|5,11
|873.900.596
|% 2,61
|
|ALBRK
|2,31
|306.044.898
|% 3,12
|
|SKBNK
|1,45
|190.803.852
|% 0,69
|
|GSDHO
|2,74
|357.819.695
|% 1,48
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9510
|6,9553
|% -1,14
|
|Euro
|8,4318
|8,4363
|% -1,05
|
|Sterlin
|9,6371
|9,6855
|% -0,81
|
|Frank
|7,7753
|7,8222
|% -1,04
|
|Riyal
|1,8483
|1,8575
|% -1,17
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,16
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-5,32
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,01
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,69
|
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