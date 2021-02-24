***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 10:02
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912087
BIST
10:251.515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,65
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.515
En Düşük
1.496
10:257,1235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:258,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0285
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:25413,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,34
|Açılış
|: 413,87
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:25
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|LINK
|50,55
|32.355.391
|% 7,64
|
|AVGYO
|3,38
|496.834
|% -10,75
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|SRVGY
|95,60
|4.762.601
|% -9,98
|
|SASA
|37,78
|467.717.165
|% 4,02
|
|ASELS
|17,64
|364.206.407
|% 3,28
|
|KOZAL
|135,50
|336.008.325
|% 1,57
|
|THYAO
|12,89
|229.119.647
|% -1,00
|
|PETKM
|5,36
|215.479.874
|% -1,29
|
|TSKB
|1,80
|79.851.694
|% 0,00
|
|PETKM
|5,36
|215.479.874
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,33
|89.958.731
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,42
|52.254.819
|% -0,70
|
|ODAS
|3,99
|118.918.574
|% 0,25
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1196
|7,1235
|% 0,26
|
|Euro
|8,6589
|8,6651
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0729
|10,1234
|% 0,74
|
|Frank
|7,8320
|7,8792
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8940
|1,9035
|% 0,25
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,52
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,00
|
|B. Petrol
|64,38
|64,38
|-0,10
|