***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 13:54
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920871
BIST
13:561.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -17,62
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.372
13:568,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1057
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
13:569,5023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1467
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
13:56446,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 5,73
|Açılış
|: 446,20
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler13:56
|BJKAS
|6,93
|524.951.476
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|780.097
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.074.236
|% 9,99
|
|IDEAS
|88,95
|7.789.251
|% 9,88
|
|SELGD
|5,14
|1.866.627
|% 9,83
|
|AVOD
|9,51
|600.080.054
|% -9,77
|
|UFUK
|19,21
|162.584
|% -8,52
|
|QNBFB
|55,55
|143.636
|% -8,18
|
|MZHLD
|36,10
|45.059
|% -7,39
|
|SEKUR
|33,10
|3.760.904
|% -6,71
|
|GARAN
|6,96
|1.617.086.506
|% -0,43
|
|AVOD
|9,51
|600.080.054
|% -9,77
|
|SISE
|7,31
|590.560.946
|% 1,25
|
|VESTL
|37,00
|586.786.627
|% -0,27
|
|BJKAS
|6,93
|524.951.476
|% 10,00
|
|GARAN
|6,96
|1.617.086.506
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,20
|132.300.960
|% -0,83
|
|GSRAY
|3,76
|395.615.964
|% 5,32
|
|YKBNK
|2,17
|224.572.498
|% 0,46
|
|SISE
|7,31
|590.560.946
|% 1,25
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0400
|8,0452
|% 1,33
|
|Euro
|9,4796
|9,5023
|% 1,57
|
|Sterlin
|11,0674
|11,1230
|% 1,88
|
|Frank
|8,5343
|8,5857
|% 1,54
|
|Riyal
|2,1421
|2,1528
|% 1,56
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-2,88
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,92
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|3,00
|
|Tam
|2.939
|3.015
|11,08
|
|Yarım
|1.421
|1.459
|5,36
|
|Çeyrek
|713
|729
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,10
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|1,18
|