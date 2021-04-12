***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 10:00
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926527
BIST
11:181.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,81
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:188,2044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0498
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:189,7507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0475
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:18458,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,03
|Açılış
|: 458,34
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:18
|PENGD
|4,51
|62.456.419
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|392.884
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|518.929
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|91.141.035
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.308.256
|% -9,88
|
|BTCIM
|12,20
|2.476.313
|% -9,63
|
|VAKKO
|12,07
|32.293.115
|% -9,38
|
|NTGAZ
|15,59
|614.287.825
|% -5,69
|
|BJKAS
|12,29
|364.906.058
|% 9,93
|
|EREGL
|16,30
|313.886.850
|% -0,06
|
|PETKM
|6,09
|268.512.245
|% 1,33
|
|VESBE
|57,15
|232.156.435
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,83
|146.753.763
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,06
|134.269.471
|% -1,90
|
|IHLAS
|0,65
|33.171.324
|% -1,52
|
|TSKB
|1,36
|67.822.311
|% 0,74
|
|SKBNK
|1,11
|55.800.921
|% -2,63
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1972
|8,2044
|% 0,61
|
|Euro
|9,7390
|9,7507
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,2380
|11,2943
|% 0,86
|
|Frank
|8,8332
|8,8864
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1806
|2,1915
|% 0,58
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-6,60
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,07
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