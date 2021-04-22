***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:24
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930430
BIST
10:131.320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -10,53
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.311
10:138,3388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,1597
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:1310,0448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1782
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:13479,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,62
|Açılış
|: 479,50
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
479,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:13
|FORMT
|1,12
|886.313
|% 12,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|5.422.136
|% 9,66
|
|SEKUR
|22,56
|1.501.871
|% 8,99
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|384.602
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|8.159.645
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|40.277.569
|% -9,80
|
|GARAN
|6,98
|203.093.960
|% 0,29
|
|EREGL
|17,82
|72.461.763
|% -0,11
|
|PETKM
|6,26
|56.519.907
|% -1,88
|
|KOZAL
|104,50
|47.813.865
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,79
|41.201.394
|% -1,10
|
|GARAN
|6,98
|203.093.960
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,79
|41.201.394
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,06
|40.016.474
|% -0,48
|
|GSRAY
|3,22
|40.277.569
|% -9,80
|
|TSKB
|1,20
|14.018.911
|% -0,83
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3329
|8,3388
|% 1,95
|
|Euro
|10,0356
|10,0448
|% 1,81
|
|Sterlin
|11,5647
|11,6227
|% 1,79
|
|Frank
|9,0546
|9,1091
|% 1,88
|
|Riyal
|2,2110
|2,2221
|% 1,65
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,76
|
|Altın Gr.
|479
|480
|7,62
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|0,10
|
|B. Petrol
|65,06
|65,06
|-0,26
|