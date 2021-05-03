***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2021 15:14
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934116
BIST
16:411.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 14,88
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.413
En Düşük
1.400
16:418,2984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0234
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
16:4110,0150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0444
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
16:41476,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,92
|Açılış
|: 476,67
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,26
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler16:41
|CLEBI
|247,50
|18.635.267
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,32
|66.594.181
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.797.296
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|2.109.884
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.917.236
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|36.489.893
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.011.644
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.252.838
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,81
|849.191.217
|% 4,74
|
|PETKM
|6,81
|555.374.032
|% 1,49
|
|GARAN
|7,27
|546.357.826
|% 0,83
|
|SISE
|7,70
|506.728.897
|% 2,53
|
|KRDMD
|7,35
|495.537.309
|% 2,65
|
|YKBNK
|2,12
|219.272.496
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|189.128.481
|% 1,10
|
|PETKM
|6,81
|555.374.032
|% 1,49
|
|GARAN
|7,27
|546.357.826
|% 0,83
|
|AKBNK
|4,93
|370.472.425
|% 1,02
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2950
|8,2984
|% 0,28
|
|Euro
|10,0056
|10,0150
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,4909
|11,5485
|% 0,79
|
|Frank
|9,0517
|9,1063
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2049
|2,2160
|% 0,23
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|19,22
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,24
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|0,16
|
|B. Petrol
|67,06
|67,06
|0,30
|