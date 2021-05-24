***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2021 17:10
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937509
BIST
17:041.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
17:048,3881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0273
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:0410,2636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0043
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:04506,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,24
|Açılış
|: 506,84
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:02
|TRILC
|42,90
|113.690.855
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.501.383
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.627.046
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.114.813
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.737.633
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|21.243.656
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.596.427
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,30
|34.815.836
|% -8,61
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,13
|982.755.831
|% -0,37
|
|FENER
|33,32
|677.847.425
|% 6,05
|
|ASELS
|15,48
|669.404.006
|% 2,18
|
|KOZAL
|129,10
|603.187.550
|% 0,55
|
|KRDMD
|8,08
|591.924.727
|% 0,62
|
|TSKB
|1,41
|178.297.260
|% 2,92
|
|GARAN
|8,13
|982.755.831
|% -0,37
|
|KARSN
|4,93
|523.624.577
|% 1,86
|
|YKBNK
|2,17
|220.898.166
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,98
|173.967.926
|% 1,02
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3866
|8,3881
|% -0,32
|
|Euro
|10,2559
|10,2627
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,8470
|11,9064
|% -0,22
|
|Frank
|9,3258
|9,3820
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2302
|2,2414
|% -0,32
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-0,34
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.338
|3.422
|14,08
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,81
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,03
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|1,40
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Seans Raporu
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