***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2021 16:42
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941097
BIST
16:391.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,41
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:398,5993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0133
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:3910,4786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0262
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:39523,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,81
|Açılış
|: 523,12
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ATATP
|31,94
|22.934.325
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.126.498
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.278.228
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.383.008
|% 9,95
|
|TUCLK
|12,06
|73.166.194
|% 9,94
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,68
|19.326.404
|% -8,09
|
|YAYLA
|3,90
|18.119.070
|% -7,80
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,12
|127.714.499
|% -6,74
|
|GARAN
|8,32
|888.142.625
|% 0,36
|
|KOZAL
|127,60
|809.288.640
|% 1,84
|
|THYAO
|14,34
|722.096.887
|% 0,42
|
|SASA
|34,48
|450.171.872
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,27
|433.841.452
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,27
|433.841.452
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,99
|226.112.657
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|888.142.625
|% 0,36
|
|IHLGM
|1,19
|115.070.125
|% 0,00
|
|TSKB
|1,42
|111.134.158
|% 2,16
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5977
|8,5993
|% -0,15
|
|Euro
|10,4735
|10,4786
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1193
|12,1801
|% -0,44
|
|Frank
|9,5512
|9,6087
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2870
|2,2984
|% -0,12
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-12,54
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-4,00
|
|Tam
|3.443
|3.530
|-9,98
|
|Yarım
|1.664
|1.707
|-4,83
|
|Çeyrek
|835
|854
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,84
|70,84
|-0,63
|
Seans Raporu
16:39
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16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 81 artarak (% 0.44 ) 1, 553
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16:54
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, EKGYO
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16:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KOZAL, THYAO
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16:54XU100
Endeks 1, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 10, 612.00 milyon TL de
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16:54MTRYO
Yüzde 4.26 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 179 adet işlem