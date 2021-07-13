***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 11:08
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950575
BIST
11:061.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -10,36
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.345
11:068,6192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0160
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,6060
11:0610,2221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0306
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,2056
11:06501,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,40
|Açılış
|: 501,86
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler11:06
|YAPRK
|33,40
|8.072.273
|% 8,30
|
|EDATA
|7,23
|50.640.256
|% 7,59
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|EKIZ
|8,68
|376.339
|% 5,60
|
|FADE
|14,16
|14.215.729
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|4.895.608
|% -9,94
|
|IDEAS
|45,12
|3.321.562
|% -9,76
|
|PEKGY
|1,02
|59.415.975
|% -9,73
|
|EUKYO
|6,85
|1.816.532
|% -7,81
|
|GARAN
|8,53
|309.988.143
|% -1,27
|
|THYAO
|13,12
|182.550.412
|% -0,91
|
|YKBNK
|2,24
|129.108.334
|% -1,32
|
|SASA
|26,00
|128.892.146
|% -1,74
|
|KRDMD
|7,13
|116.558.462
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,24
|129.108.334
|% -1,32
|
|PEKGY
|1,02
|59.415.975
|% -9,73
|
|GARAN
|8,53
|309.988.143
|% -1,27
|
|TSKB
|1,20
|37.709.228
|% -2,44
|
|EKGYO
|1,79
|48.434.979
|% -1,10
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6166
|8,6192
|% -0,19
|
|Euro
|10,2156
|10,2221
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,9248
|11,9846
|% -0,25
|
|Frank
|9,3809
|9,4374
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2939
|2,3054
|% -0,06
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|0,90
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|0,45
|