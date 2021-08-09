***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2021 16:36
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956077
BIST
17:521.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,58
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:528,6723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0567
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6723
En Düşük
8,6055
17:5210,1928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0381
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:52482,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -6,32
|Açılış
|: 482,21
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SELGD
|5,61
|19.548.858
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.967.189
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.018.424
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.762.800
|% 10,00
|
|KTSKR
|38,98
|37.940.899
|% 9,99
|
|FADE
|10,98
|98.694.264
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.990.918
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,67
|59.065.035
|% -9,88
|
|DAGHL
|15,53
|30.632.305
|% -8,91
|
|DOBUR
|15,88
|1.193.180
|% -7,84
|
|GARAN
|9,12
|1.328.486.568
|% -1,19
|
|SISE
|8,18
|1.203.745.490
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,96
|736.881.519
|% -0,50
|
|THYAO
|12,82
|648.654.462
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,46
|588.103.023
|% -0,40
|
|ZRGYO
|1,59
|401.077.667
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|588.103.023
|% -0,40
|
|SISE
|8,18
|1.203.745.490
|% 2,25
|
|GARAN
|9,12
|1.328.486.568
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,86
|185.196.588
|% 2,20
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6662
|8,6723
|% 0,66
|
|Euro
|10,1769
|10,1928
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,9361
|11,9959
|% 0,17
|
|Frank
|9,3697
|9,4261
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2979
|2,3094
|% 0,32
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-28,53
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,19
|
|B. Petrol
|68,25
|68,25
|-2,45
|
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