***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2022 10:53
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000800
BIST
16:312.029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -10,04
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
1.992
16:3113,4820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0331
|Açılış
|: 13,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
16:3115,3659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0987
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
16:31792,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,25
|Açılış
|: 792,60
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler16:30
|PKENT
|653,80
|12.984.919
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.095.898
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.369.618
|% 9,95
|
|GMTAS
|2,78
|8.977.246
|% 9,88
|
|OZGYO
|2,35
|77.625.000
|% 9,81
|
|ORCAY
|30,46
|148.659.676
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|169.147.496
|% -9,96
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|KSTUR
|255,30
|166.658
|% -5,72
|
|THYAO
|29,20
|6.015.125.820
|% -2,01
|
|KRDMD
|12,02
|1.731.393.229
|% 1,69
|
|EREGL
|28,92
|1.659.737.334
|% -1,83
|
|TUPRS
|192,10
|1.172.555.213
|% 1,11
|
|SISE
|13,73
|1.057.561.060
|% -1,36
|
|THYAO
|29,20
|6.015.125.820
|% -2,01
|
|YKBNK
|4,07
|722.495.104
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,30
|337.785.836
|% -1,29
|
|KRDMD
|12,02
|1.731.393.229
|% 1,69
|
|MOBTL
|1,93
|241.780.508
|% 9,66
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4769
|13,4871
|% -0,21
|
|Euro
|15,3615
|15,3804
|% -0,54
|
|Sterlin
|18,2765
|18,3681
|% 0,07
|
|Frank
|14,5242
|14,6117
|% 0,03
|
|Riyal
|3,5838
|3,6018
|% -0,20
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|5,82
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,53
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.354
|-15,00
|
|Tam
|5.254
|5.385
|-12,16
|
|Yarım
|2.539
|2.605
|-5,89
|
|Çeyrek
|1.274
|1.302
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|1,25
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:43KAPLM
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 63.40 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 254 adet işlem
-
16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, THYAO, EREGL
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 88 kaybederek (% -0.48 ) 1, 823
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, MOBTL, GMTAS, OYLUM, PKENT, INVEO
-
16:42
INVEO, PKENT, OZGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında