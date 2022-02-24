***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2022 13:23
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004013
BIST
13:401.847
En Yüksek
|Değişim
|: -8,37%
|| -168,74
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.839
13:4014,4147
En Yüksek
|Değişim
|: 4,33%
|| 0,5976
|Açılış
|: 14,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4337
En Düşük
13,7709
13:4016,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 3,68%
|| 0,5768
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,2346
En Düşük
15,4856
13:40900,91
En Yüksek
|Değişim
|: 6,19%
|| 52,50
|Açılış
|: 900,19
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
901,78
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler13:40
|ALKA
|17,31
|37.256.004
|% 6,85
|
|ULUUN
|6,63
|116.059.466
|% 6,59
|
|PETUN
|20,30
|34.036.487
|% 6,12
|
|HUNER
|2,52
|544.751.414
|% 4,13
|
|VANGD
|4,36
|16.199.845
|% 2,11
|
|KORDS
|30,60
|71.165.384
|% -10,00
|
|ULAS
|2,88
|1.049.425
|% -10,00
|
|PRKAB
|33,48
|9.509.926
|% -10,00
|
|KONYA
|842,40
|8.524.105
|% -10,00
|
|DEVA
|26,28
|12.241.734
|% -10,00
|
|EREGL
|28,20
|1.952.616.180
|% -7,30
|
|THYAO
|25,28
|1.448.329.036
|% -9,97
|
|GARAN
|11,10
|1.213.909.104
|% -4,56
|
|KRDMD
|10,61
|971.429.565
|% -9,47
|
|YKBNK
|3,55
|644.760.471
|% -9,44
|
|HUNER
|2,52
|544.751.414
|% 4,13
|
|YKBNK
|3,55
|644.760.471
|% -9,44
|
|ODAS
|1,26
|147.773.415
|% -10,00
|
|GARAN
|11,10
|1.213.909.104
|% -4,56
|
|EKGYO
|1,99
|210.534.913
|% -9,95
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3748
|14,4147
|% 4,33
|
|Euro
|16,0943
|16,2346
|% 3,68
|
|Sterlin
|19,0500
|19,1455
|% 2,11
|
|Frank
|15,3615
|15,4540
|% 2,50
|
|Riyal
|3,7800
|3,7990
|% 2,96
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|59,89
|
|Altın Gr.
|896
|896
|48,01
|
|Cumhuriyet
|5.967
|6.057
|344,00
|
|Tam
|5.951
|6.101
|358,51
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|173,42
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|86,72
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,52
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,71
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,36
|