***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2022 14:08
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022896
BIST
15:252.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -5,13
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.542
15:2514,7465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0439
|Açılış
|: 14,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7467
En Düşük
14,6956
15:2515,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0193
|Açılış
|: 15,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
15:25915,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -6,68
|Açılış
|: 915,87
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler15:25
|TIRE
|13,90
|102.969.413
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.494.882
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.411.244
|% 9,64
|
|LIDER
|19,72
|320.598.311
|% 9,56
|
|OLMK
|8,31
|36.436.572
|% -8,08
|
|TDGYO
|7,87
|23.936.243
|% -7,30
|
|ATLAS
|1,46
|3.188.404
|% -7,01
|
|MANAS
|24,74
|37.886.867
|% -6,78
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|THYAO
|41,22
|3.924.221.563
|% 2,59
|
|ASELS
|28,44
|2.099.422.859
|% -0,28
|
|SISE
|18,48
|1.873.621.989
|% 1,09
|
|GARAN
|14,53
|1.738.636.870
|% 0,28
|
|PETKM
|10,72
|1.233.298.450
|% 0,09
|
|EKGYO
|3,04
|1.116.336.824
|% -1,94
|
|ODAS
|2,63
|868.973.070
|% 3,95
|
|TSKB
|2,09
|428.297.107
|% 0,97
|
|YKBNK
|5,31
|891.157.235
|% -0,75
|
|GARAN
|14,53
|1.738.636.870
|% 0,28
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7425
|14,7465
|% 0,30
|
|Euro
|15,9608
|15,9688
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,9414
|19,0364
|% -0,82
|
|Frank
|15,3664
|15,4589
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9184
|3,9380
|% 0,25
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-13,37
|
|Altın Gr.
|915
|916
|-6,97
|
|Cumhuriyet
|6.087
|6.179
|-20,00
|
|Tam
|6.056
|6.207
|-23,42
|
|Yarım
|2.927
|3.002
|-11,32
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|-5,67
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,21
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,54
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:39OLMK
Yüzde -7.74 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 408, 508 adet işlem
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 2 kaybederek (% -0.08 ) 2, 860
-
15:38XU100
Endeks 2, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 28, 504.00 milyon TL de
-
15:37OYYAT
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 62.95 lira fiyatla işlem gören hissede 407, 939 adet işlem
-
15:34TDGYO
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 7.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 895, 623 adet işlem