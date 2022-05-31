***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 10:25
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033506
BIST
10:312.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,92
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.547
En Düşük
2.528
10:3116,4122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0320
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,4267
En Düşük
16,3367
10:3117,6385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0272
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,7259
En Düşük
17,5800
10:31978,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,84
|Açılış
|: 978,28
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,01
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler10:29
|OZRDN
|11,74
|1.825.923
|% 9,93
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|SILVR
|13,91
|2.737.699
|% 8,25
|
|ULUSE
|173,80
|4.897.726
|% 7,68
|
|ESCOM
|15,78
|15.488.858
|% 6,98
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|AKFGY
|2,35
|54.907.415
|% -4,86
|
|ETYAT
|2,82
|344.413
|% -4,73
|
|KSTUR
|220,90
|14.800
|% -3,07
|
|MZHLD
|64,65
|5.325.280
|% -2,93
|
|THYAO
|49,40
|1.479.501.637
|% -0,24
|
|TUPRS
|271,80
|571.597.202
|% 4,94
|
|SISE
|20,54
|384.133.849
|% -0,54
|
|GARAN
|14,57
|339.227.219
|% 1,39
|
|KARSN
|7,45
|336.590.999
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,73
|163.373.248
|% 1,49
|
|DOHOL
|4,02
|230.730.475
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,27
|60.362.423
|% 1,60
|
|KARSN
|7,45
|336.590.999
|% 2,48
|
|TSKB
|2,16
|89.717.337
|% 2,37
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4047
|16,4180
|% 0,23
|
|Euro
|17,6194
|17,6450
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,6252
|20,7286
|% -0,19
|
|Frank
|16,9994
|17,1018
|% -0,23
|
|Riyal
|4,3585
|4,3803
|% 0,12
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-0,38
|
|Altın Gr.
|978
|978
|0,56
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,95
|