***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2022 12:45
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059063
BIST
12:533.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 3,18
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
12:5318,1931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0082
|Açılış
|: 18,2180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
12:5318,1730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0375
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1493
12:531.001,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,57
|Açılış
|: 1.001,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,93
BIST En Aktif Hisseler12:53
|ATSYH
|143,00
|1.328.470
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.426.855
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|21.927.968
|% 9,96
|
|DOGUB
|9,51
|5.355.202
|% 9,94
|
|EGGUB
|278,90
|77.590.011
|% 9,80
|
|ESCAR
|43,20
|3.086.640
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|762.288
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.744.016
|% -9,98
|
|DIRIT
|3,66
|56.865
|% -6,15
|
|FENER
|59,90
|230.834.056
|% -5,52
|
|THYAO
|72,15
|3.876.333.708
|% 2,41
|
|GARAN
|23,20
|1.700.522.210
|% -4,21
|
|HALKB
|8,34
|1.578.501.052
|% 6,38
|
|PETKM
|13,60
|1.361.413.540
|% 1,12
|
|VAKBN
|7,06
|1.137.139.919
|% 6,17
|
|EKGYO
|4,03
|1.129.694.971
|% 0,00
|
|HALKB
|8,34
|1.578.501.052
|% 6,38
|
|VAKBN
|7,06
|1.137.139.919
|% 6,17
|
|YKBNK
|6,81
|1.009.328.630
|% -0,73
|
|PETKM
|13,60
|1.361.413.540
|% 1,12
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1900
|18,1931
|% -0,05
|
|Euro
|18,1665
|18,1730
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,1019
|21,2077
|% -0,01
|
|Frank
|18,5056
|18,6171
|% -0,33
|
|Riyal
|4,8286
|4,8528
|% 0,16
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-12,14
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|6.697
|6.798
|-65,00
|
|Tam
|6.728
|6.778
|-54,00
|
|Yarım
|3.278
|3.314
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.656
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,22
|
|B. Petrol
|95,16
|95,16
|-2,68
|