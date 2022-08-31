***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2022 13:27
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059069
BIST
13:343.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 8,09
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
13:3418,2059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
13:3418,1547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0558
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
13:341.000,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,42
|Açılış
|: 1.000,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,39
BIST En Aktif Hisseler13:34
|EGGUB
|279,40
|88.834.457
|% 10,00
|
|ATSYH
|143,00
|8.377.941
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.799.009
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|2.378.392
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|22.207.606
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.216.283
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|3.990.497
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.888.061
|% -9,98
|
|ETYAT
|5,33
|3.250.133
|% -8,58
|
|PAMEL
|129,10
|5.444.405
|% -6,45
|
|THYAO
|72,10
|3.973.185.994
|% 2,34
|
|GARAN
|23,18
|1.839.964.162
|% -4,29
|
|HALKB
|8,32
|1.620.451.221
|% 6,12
|
|PETKM
|13,66
|1.558.846.030
|% 1,56
|
|EKGYO
|4,05
|1.211.179.868
|% 0,50
|
|EKGYO
|4,05
|1.211.179.868
|% 0,50
|
|HALKB
|8,32
|1.620.451.221
|% 6,12
|
|VAKBN
|7,05
|1.191.216.169
|% 6,02
|
|YKBNK
|6,79
|1.099.323.460
|% -1,02
|
|PETKM
|13,66
|1.558.846.030
|% 1,56
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1731
|18,2059
|% 0,03
|
|Euro
|18,1484
|18,1547
|% -0,31
|
|Sterlin
|21,0876
|21,1933
|% -0,08
|
|Frank
|18,5029
|18,6144
|% -0,34
|
|Riyal
|4,8271
|4,8514
|% 0,13
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-14,42
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.802
|-61,00
|
|Tam
|6.726
|6.777
|-55,00
|
|Yarım
|3.277
|3.313
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.656
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,97
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|-0,27
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|-3,22
|