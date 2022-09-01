***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2022 17:09
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059378
BIST
17:433.168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -3,30
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
17:4318,2126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
17:4318,1464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1505
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
17:43990,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -10,11
|Açılış
|: 990,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler17:43
|CLEBI
|397,10
|111.552.704
|% 10,00
|
|DOGUB
|10,46
|14.821.222
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|520.402.321
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|492.594.721
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|142.299.945
|% 9,99
|
|MTRKS
|52,80
|2.864.347
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,18
|3.790.212
|% -9,76
|
|PAMEL
|113,80
|21.235.938
|% -8,96
|
|ESCAR
|39,60
|77.580.383
|% -8,33
|
|HEDEF
|9,49
|45.282.596
|% -8,22
|
|THYAO
|71,70
|6.286.160.876
|% -1,92
|
|HALKB
|8,97
|5.644.591.454
|% 4,06
|
|PETKM
|14,21
|5.279.656.485
|% -1,46
|
|YKBNK
|7,66
|5.217.026.820
|% 8,81
|
|GARAN
|23,32
|5.019.108.543
|% 1,39
|
|YKBNK
|7,66
|5.217.026.820
|% 8,81
|
|EKGYO
|4,03
|2.745.497.090
|% 0,50
|
|HALKB
|8,97
|5.644.591.454
|% 4,06
|
|ISCTR
|8,18
|4.259.737.966
|% 3,28
|
|AKBNK
|12,03
|4.868.675.513
|% 2,65
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1996
|18,2126
|% 0,15
|
|Euro
|18,1315
|18,1464
|% -0,82
|
|Sterlin
|20,9080
|21,0128
|% -0,82
|
|Frank
|18,4282
|18,5392
|% -0,55
|
|Riyal
|4,8320
|4,8562
|% 0,16
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.689
|-22,04
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-9,06
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.675
|6.744
|-30,00
|
|Yarım
|3.252
|3.297
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.648
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,59
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,35
|-0,19
|
|B. Petrol
|93,77
|93,77
|-1,87
|