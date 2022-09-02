***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2022 10:05
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059537
BIST
11:423.191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 47,89
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
11:4218,2263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:4218,1917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0869
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:42998,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,78
|Açılış
|: 998,54
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:42
|KNFRT
|10,57
|23.894.226
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|42.863.399
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.337.836
|% 9,94
|
|DYOBY
|21,00
|31.295.374
|% 9,66
|
|YAYLA
|4,42
|26.929.574
|% 9,14
|
|MTRKS
|47,52
|1.844.679
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|PENTA
|392,80
|39.982.141
|% -4,98
|
|OSMEN
|32,04
|3.671.660
|% -4,64
|
|THYAO
|71,85
|2.182.876.686
|% 1,05
|
|AKBNK
|12,57
|2.154.337.889
|% 6,08
|
|HALKB
|8,40
|1.498.903.362
|% -1,41
|
|YKBNK
|7,47
|1.450.414.039
|% -1,32
|
|VAKBN
|7,58
|1.054.807.339
|% -1,04
|
|YKBNK
|7,47
|1.450.414.039
|% -1,32
|
|EKGYO
|4,06
|731.156.802
|% 1,50
|
|HALKB
|8,40
|1.498.903.362
|% -1,41
|
|AKBNK
|12,57
|2.154.337.889
|% 6,08
|
|VAKBN
|7,58
|1.054.807.339
|% -1,04
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2128
|18,2263
|% 0,17
|
|Euro
|18,1795
|18,1917
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,9908
|21,0961
|% 0,26
|
|Frank
|18,5123
|18,6239
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8338
|4,8581
|% 0,17
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,91
|
|Altın Gr.
|998
|998
|5,67
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.723
|6.777
|12,00
|
|Yarım
|3.276
|3.313
|6,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|0,09
|
|B. Petrol
|94,77
|94,77
|2,41
|