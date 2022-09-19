***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 10:03
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063849
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
0
En Düşük
0
18:0518,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0367
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4930
|
18,2923
En Düşük
18,2293
18:0518,2639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0199
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,3351
En Düşük
18,2312
18:05979,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,92
|Açılış
|: 979,55
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|6,40
|27.435.217
|% 8,11
|
|SMRTG
|44,60
|4.187.806
|% 6,70
|
|UTPYA
|26,62
|111.644
|% 6,48
|
|VERTU
|31,22
|1.923.776
|% 4,00
|
|SNPAM
|14,00
|241.640
|% 3,63
|
|ISGYO
|15,38
|713.401
|% -9,95
|
|TSKB
|4,41
|33.518.984
|% -9,82
|
|UFUK
|60,00
|62.100
|% -4,76
|
|MMCAS
|3,50
|51.587
|% -4,11
|
|IMASM
|69,00
|245.640
|% -1,71
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% 0,00
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% 0,00
|
|THYAO
|73,95
|3.898.991.624
|% 0,00
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,30
|2.458.033.078
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% 0,00
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,30
|2.458.033.078
|% 0,00
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% 0,00
|
|KARSN
|8,61
|1.263.384.328
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2839
|18,2923
|% 0,20
|
|Euro
|18,2434
|18,2639
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,7749
|20,8791
|% -0,06
|
|Frank
|18,8200
|18,9334
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8507
|4,8751
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-9,36
|
|Altın Gr.
|979
|980
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.651
|6.755
|43,00
|
|Yarım
|3.241
|3.290
|9,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|91,10
|91,10
|-0,25
|