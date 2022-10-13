***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 10:23
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071523
BIST
12:103.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 41,03
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.565
En Düşük
3.530
12:1018,5945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5945
En Düşük
18,5039
12:1018,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0788
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1043
En Düşük
17,9750
12:101.001,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.001,58
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.001,86
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler12:08
|COSMO
|69,30
|2.666.110
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|196.116.454
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|110.535.679
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|274.031.549
|% 9,98
|
|KIMMR
|7,82
|9.904.018
|% 9,83
|
|RODRG
|28,42
|5.473.946
|% -8,09
|
|GARFA
|16,67
|2.927.455
|% -3,70
|
|USAK
|3,40
|50.379.777
|% -3,68
|
|ERCB
|48,52
|48.518.454
|% -3,44
|
|DYOBY
|22,38
|43.068.055
|% -3,20
|
|THYAO
|86,95
|2.422.538.971
|% 2,17
|
|AKBNK
|13,02
|803.805.489
|% 0,70
|
|KCHOL
|50,45
|754.411.076
|% 1,10
|
|SASA
|83,05
|749.863.312
|% 1,40
|
|ASELS
|31,48
|718.275.108
|% -0,44
|
|EKGYO
|4,17
|411.597.712
|% 0,72
|
|DOHOL
|5,36
|393.723.511
|% 1,90
|
|ODAS
|8,08
|577.311.911
|% 3,72
|
|YKBNK
|8,34
|558.047.808
|% 1,71
|
|AKBNK
|13,02
|803.805.489
|% 0,70
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5875
|18,5892
|% 0,13
|
|Euro
|18,0885
|18,1081
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,5830
|20,6862
|% 0,17
|
|Frank
|18,5425
|18,6542
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9297
|4,9545
|% 0,09
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|3,44
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,69
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.811
|6,00
|
|Tam
|6.749
|6.799
|6,00
|
|Yarım
|3.289
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.662
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|93,24
|93,24
|0,79
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
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12:23XU100
Endeks 3, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 18, 177.00 milyon TL de
-
12:23RYGYO
Yüzde 7.80 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 274, 070 adet işlem
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12:22ULUFA
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 132, 850 adet işlem
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12:20BARMA
Yüzde 7.76 oranında artışla 62.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 302, 114 adet işlem
-
12:19DNISI
Yüzde 4.77 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 974, 601 adet işlem