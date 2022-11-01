***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 13:42
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075865
BIST
13:514.065
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 86,14
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
13:5118,6258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
13:5118,5135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1099
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
13:51988,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 11,92
|Açılış
|: 988,79
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
989,74
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler13:49
|AKCNS
|48,40
|54.958.388
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.464.980
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|61.550.502
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|265.545.819
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|DYOBY
|20,38
|143.636.117
|% -9,18
|
|YKSLN
|10,83
|86.949.104
|% -8,84
|
|PNSUT
|46,56
|61.885.458
|% -8,53
|
|VERTU
|32,84
|131.186.373
|% -8,27
|
|TRCAS
|21,86
|266.137.146
|% -8,23
|
|THYAO
|102,80
|3.653.694.045
|% 1,48
|
|SASA
|126,70
|2.764.365.242
|% 5,41
|
|SISE
|33,62
|2.097.199.631
|% 1,20
|
|ASELS
|33,30
|1.795.961.091
|% 3,35
|
|AKBNK
|15,08
|1.739.644.982
|% 3,15
|
|EKGYO
|4,51
|1.667.806.715
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,54
|1.434.018.937
|% 3,58
|
|ISCTR
|9,52
|1.289.937.417
|% 2,15
|
|DOHOL
|6,09
|727.069.678
|% 2,18
|
|AKBNK
|15,08
|1.739.644.982
|% 3,15
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6171
|18,6249
|% 0,10
|
|Euro
|18,5011
|18,5147
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,4187
|21,5261
|% 0,75
|
|Frank
|18,6711
|18,7836
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,10
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|18,31
|
|Altın Gr.
|989
|989
|12,32
|
|Cumhuriyet
|6.607
|6.706
|35,00
|
|Tam
|6.640
|6.695
|44,00
|
|Yarım
|3.235
|3.271
|22,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.634
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,45
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|1,58
|