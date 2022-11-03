***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2022 14:58
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076522
BIST
15:084.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 21,34
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
15:0818,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
15:0818,2059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0788
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
15:08972,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,87
|Açılış
|: 972,58
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler15:08
|KAREL
|23,32
|134.274.374
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.424.341
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.145.608
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|22.786.379
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|53.064.306
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|402,50
|48.942.921
|% -6,76
|
|BAYRK
|9,38
|53.753.879
|% -6,20
|
|THYAO
|101,80
|7.371.312.744
|% 0,99
|
|TUPRS
|405,10
|4.008.303.324
|% 2,56
|
|SASA
|136,10
|3.023.868.095
|% 7,67
|
|ASELS
|35,10
|2.988.655.007
|% -2,17
|
|PETKM
|14,02
|2.010.530.046
|% 0,72
|
|EKGYO
|4,52
|1.137.800.932
|% -0,44
|
|YKBNK
|8,91
|1.674.635.861
|% -0,11
|
|ISCTR
|8,87
|1.429.366.289
|% -1,11
|
|IHLAS
|0,82
|128.842.849
|% -4,65
|
|PETKM
|14,02
|2.010.530.046
|% 0,72
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6184
|18,6225
|% 0,03
|
|Euro
|18,1931
|18,2059
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,8709
|20,9755
|% -1,34
|
|Frank
|18,3059
|18,4162
|% -1,00
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% -0,05
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-13,91
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-6,84
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.629
|-99,00
|
|Tam
|6.560
|6.617
|-60,00
|
|Yarım
|3.196
|3.235
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,41
|95,41
|-0,75
|
Seans Raporu
15:08
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15:23XU100
Endeks 4, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 54, 654.00 milyon TL de
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15:23SNGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 939, 268 adet işlem
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15:21POLHO
Yüzde 6.41 oranında artışla 10.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 261, 170 adet işlem
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15:20IZMDC
Yüzde 4.34 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 972, 622 adet işlem
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15:19AGESA
Yüzde 6.07 oranında artışla 32.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 991, 728 adet işlem