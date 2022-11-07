***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 10:31
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077125
BIST
10:404.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 70,31
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.289
En Düşük
4.230
10:4018,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0426
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6584
En Düşük
18,5206
10:4018,4824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0089
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
10:40997,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,29
|Açılış
|: 997,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler10:40
|INVEO
|28,30
|64.069.220
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|GARFA
|19,66
|3.809.421
|% 9,89
|
|EREGL
|36,36
|3.102.691.329
|% 9,19
|
|ISDMR
|30,52
|172.568.156
|% 9,16
|
|KIMMR
|9,16
|12.685.060
|% -9,93
|
|PRKME
|14,09
|37.521.047
|% -9,85
|
|ULAS
|8,49
|3.986.637
|% -8,71
|
|DITAS
|34,60
|7.891.037
|% -8,03
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|36,36
|3.102.691.329
|% 9,19
|
|KRDMD
|13,72
|2.157.345.823
|% 5,54
|
|THYAO
|104,70
|1.073.410.152
|% 0,48
|
|PETKM
|14,02
|757.486.845
|% 0,14
|
|SASA
|141,60
|743.768.931
|% -1,32
|
|KRDMD
|13,72
|2.157.345.823
|% 5,54
|
|EKGYO
|4,68
|665.415.479
|% 1,74
|
|EREGL
|36,36
|3.102.691.329
|% 9,19
|
|ISCTR
|9,13
|520.208.841
|% 2,01
|
|PETKM
|14,02
|757.486.845
|% 0,14
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5990
|18,6089
|% 0,23
|
|Euro
|18,4691
|18,4824
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,9677
|21,0728
|% -0,45
|
|Frank
|18,5925
|18,7045
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% 0,30
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-12,85
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.680
|6.741
|107,00
|
|Yarım
|3.255
|3.297
|53,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.649
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,46
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,27
|97,27
|-1,30
|