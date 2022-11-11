***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 10:41
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079365
BIST
11:434.518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 50,46
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
11:4318,5542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0643
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
11:4319,0730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2212
|Açılış
|: 18,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0730
En Düşük
18,8141
11:431.050,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.050,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.051,74
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler11:43
|AKENR
|4,40
|83.689.531
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|31.175.541
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|15.574.839
|% 9,98
|
|PRDGS
|8,71
|304.269.236
|% 9,97
|
|BRSAN
|65,80
|73.623.540
|% 9,94
|
|SNGYO
|4,23
|15.166.893
|% -10,00
|
|BRKSN
|16,19
|2.261.961
|% -4,31
|
|TRILC
|12,23
|101.740.502
|% -4,23
|
|KMPUR
|122,00
|65.613.061
|% -4,01
|
|IDGYO
|3,59
|6.536.921
|% -4,01
|
|THYAO
|113,80
|3.136.842.473
|% 0,35
|
|EREGL
|37,58
|3.040.041.156
|% 0,11
|
|ASELS
|39,80
|2.686.558.121
|% 4,63
|
|PETKM
|14,54
|1.559.616.292
|% 0,41
|
|ODAS
|10,68
|1.397.444.037
|% 7,01
|
|EKGYO
|5,42
|971.867.196
|% 0,74
|
|ODAS
|10,68
|1.397.444.037
|% 7,01
|
|YKBNK
|9,98
|1.292.137.378
|% 2,15
|
|PSGYO
|8,33
|697.343.377
|% 5,71
|
|SKBNK
|2,26
|259.154.430
|% 1,35
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5421
|18,5542
|% 0,35
|
|Euro
|19,0486
|19,0730
|% 1,17
|
|Sterlin
|21,7150
|21,8239
|% 0,57
|
|Frank
|19,2007
|19,3164
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9204
|4,9451
|% 0,35
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,27
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.948
|7.039
|21,00
|
|Yarım
|3.375
|3.441
|10,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.720
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,99
|13,00
|0,11
|
|B. Petrol
|95,95
|95,95
|2,28
|
Seans Raporu
11:43
daha fazla
-
11:58NETAS
Yüzde 4.09 oranında artışla 32.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 129 adet işlem
-
11:57BRSAN
Yüzde 9.94 oranında artışla 65.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 874 adet işlem
-
11:56HUBVC
Yüzde 4.91 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 606, 086 adet işlem
-
11:55SELVA
Yüzde 5.28 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 088, 875 adet işlem
-
11:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, AKSEN, KCHOL