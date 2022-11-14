***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.11.2022 10:08
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079709
BIST
12:574.552
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 96,57
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
12:5718,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
12:5719,1776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0426
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
12:571.051,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.051,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler12:57
|GZNMI
|52,80
|83.102.406
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|626.850.179
|% 10,00
|
|SKTAS
|4,18
|50.174.930
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|126.263.621
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|41.201.437
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|399.614.880
|% -9,93
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|FENER
|66,40
|260.296.426
|% -5,95
|
|HLGYO
|4,33
|185.779.562
|% -4,84
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|110,20
|4.936.466.062
|% -1,17
|
|EREGL
|37,72
|2.241.626.367
|% 3,34
|
|ASELS
|40,10
|1.953.237.163
|% 3,19
|
|ODAS
|11,57
|1.882.598.997
|% 7,03
|
|AKFGY
|4,58
|1.192.909.184
|% 1,10
|
|AKFGY
|4,58
|1.192.909.184
|% 1,10
|
|SKBNK
|2,30
|389.637.304
|% 6,48
|
|ODAS
|11,57
|1.882.598.997
|% 7,03
|
|EKGYO
|5,38
|804.300.473
|% 1,51
|
|TSKB
|3,17
|392.842.929
|% 3,26
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6029
|18,6108
|% 0,36
|
|Euro
|19,1675
|19,1776
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,8861
|21,9959
|% -0,06
|
|Frank
|19,5989
|19,7169
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9342
|4,9590
|% 0,35
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-11,13
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-9,00
|
|Tam
|6.959
|7.073
|55,00
|
|Yarım
|3.379
|3.458
|27,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.728
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,88
|-0,04
|
|B. Petrol
|95,54
|95,54
|-0,45
|