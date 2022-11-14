***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.11.2022 17:14
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079821
BIST
17:024.565
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 109,40
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.569
En Düşük
4.450
17:0218,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0615
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
17:0219,2030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0172
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
17:021.054,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.054,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:02
|AKENR
|4,84
|42.149.114
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|702.468.458
|% 10,00
|
|MANAS
|45,98
|130.919.722
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|156.918.221
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|224.660.808
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|967.690.246
|% -9,93
|
|FENER
|65,70
|360.739.413
|% -6,94
|
|SELVA
|11,75
|190.773.923
|% -5,39
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|GLBMD
|10,50
|26.040.643
|% -4,11
|
|THYAO
|109,80
|7.536.257.023
|% -1,52
|
|ASELS
|41,72
|5.334.181.715
|% 7,36
|
|PETKM
|15,19
|4.645.913.664
|% 6,75
|
|EREGL
|37,10
|3.466.892.563
|% 1,64
|
|ODAS
|11,68
|2.749.680.295
|% 8,05
|
|ALBRK
|2,55
|995.497.937
|% 2,82
|
|EKGYO
|5,55
|2.001.683.905
|% 4,72
|
|AKFGY
|4,48
|1.422.266.981
|% -1,10
|
|PETKM
|15,19
|4.645.913.664
|% 6,75
|
|SNGYO
|3,81
|967.690.246
|% -9,93
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6004
|18,6064
|% 0,33
|
|Euro
|19,1890
|19,2030
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,8024
|21,9117
|% -0,44
|
|Frank
|19,5882
|19,7062
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9328
|4,9575
|% 0,32
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-4,51
|
|Altın Gr.
|1.054
|1.055
|0,36
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|10,00
|
|Tam
|6.982
|7.100
|82,00
|
|Yarım
|3.391
|3.471
|40,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.735
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,68
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,94
|0,02
|
|B. Petrol
|95,10
|95,10
|-0,89
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17IZINV
Yüzde 6.21 oranında artışla 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 592, 428 adet işlem
-
17:16BNTAS
Yüzde 7.77 oranında artışla 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 849, 735 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 4, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 47 üstünde . İşlem hacmi 76, 072.00 milyon TL de
-
17:15MARTI
Yüzde 6.44 oranında artışla 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 897, 162 adet işlem
-
17:14HEKTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 42.38 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 783, 684 adet işlem