***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 13:44
***ETYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082579
BIST
13:314.962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 87,87
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.962
En Düşük
4.854
13:3118,6350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
13:3119,5245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1179
|Açılış
|: 19,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5320
En Düşük
19,2550
13:311.055,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.055,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,15
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler13:29
|RTALB
|13,75
|108.814.530
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|378.705.961
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.083.992
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|398.144.499
|% 9,99
|
|TETMT
|265,40
|26.064.179
|% 9,99
|
|IHAAS
|85,80
|33.684.494
|% -9,83
|
|OZRDN
|16,77
|37.420.562
|% -7,30
|
|MZHLD
|15,76
|39.136.543
|% -7,18
|
|PNLSN
|38,84
|158.205.217
|% -7,04
|
|AYDEM
|22,94
|285.658.065
|% -5,13
|
|THYAO
|116,80
|6.172.371.807
|% 2,64
|
|PETKM
|18,21
|3.427.011.247
|% 4,96
|
|ASELS
|48,92
|2.579.020.452
|% 1,49
|
|EREGL
|42,44
|2.578.746.482
|% 1,34
|
|KRDMD
|14,86
|2.401.688.343
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,80
|894.021.637
|% 5,66
|
|EKGYO
|6,86
|1.488.277.016
|% -0,72
|
|PETKM
|18,21
|3.427.011.247
|% 4,96
|
|ISCTR
|10,51
|1.803.770.126
|% 2,54
|
|TSKB
|4,09
|691.087.834
|% 4,87
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6286
|18,6339
|% 0,00
|
|Euro
|19,5199
|19,5284
|% 0,63
|
|Sterlin
|22,4841
|22,5968
|% 0,05
|
|Frank
|19,7208
|19,8396
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% -0,01
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|8,20
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|3,94
|
|Cumhuriyet
|7.028
|7.134
|19,00
|
|Tam
|7.056
|7.115
|6,00
|
|Yarım
|3.422
|3.478
|3,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.739
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|0,02
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|-2,37
|